Uber deelt verkeersinformatie met steden

Dat heeft Uber bekendgemaakt op zijn officiƫle blog. Steden krijgen alleen inzicht in geanonimiseerde data op het niveau van buurten. Gegevens over individuele gebruikers of adressen zijn niet beschikbaar.

Met de gegevens, die worden verzameld op een site met de naam Uber Movement, kunnen steden zien in welke buurten het op welke momenten druk is, en wat de populairste routes zijn. Zo moeten onder meer inzichtelijk worden welke infrastructuur toe is aan vernieuwing, schrijft Uber.

Medewerkers van steden waar de app actief is, kunnen in de komende weken toegang krijgen tot de gegevens. Uber wil de Movement-site uiteindelijk openstellen voor iedereen.