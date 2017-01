Apple haalt app van New York Times uit Chinese App Store

Dat meldt The New York Times. De applicatie is op 23 december uit de appwinkel gehaald, terwijl de apps van andere, grote, Amerikaanse publicaties zoals The Financial Times en The Wall Street Journal, wel in de Chinese App Store blijven staan.

Apple-vertegenwoordiger Fred Sainz zegt in een reactie tegen de krant dat de app in strijd was met de lokale richtlijnen. "Wanneer er weer wordt voldaan aan die richtlijnen, dan zal de applicatie wederom in de App Store te vinden zijn."

Sainz wil echter niet vertellen om welke richtlijnen het gaat, wie contact heeft gehad met Apple en wanneer en of er sprake was van een gerechtelijk bevel.

Chinese overheid

De Cyberspace Administration of China, de autoriteit die het internet reguleert in China, heeft niet gereageerd. De Chinese redactie van The New York Times was niet gecontacteerd over de verwijdering van de app.

De Chinese overheid hanteert een strikt beleid waarbij het aan bedrijven zelf is om materiaal te censureren. De meeste Chinese bedrijven doen dat met een combinatie van handmatig selectiewerk en software. Apple lijkt door heel de app uit de App Store te halen het zekere voor het onzekere te nemen.

Eerder blokkeerde Apple ook al zijn eigen nieuwsapplicatie in China.