'Google verplicht bijdrage te leveren aan cyberveiligheid India'

Google moet een grotere rol spelen bij het afstemmen van producten voor de Indiase markt en meer doen aan cyberveiligheid, stelt Prasad volgens The Economic Times woensdag.

"Google is net zoveel een Indiaas als een Amerikaans bedrijf", stelt de minister. "Dat is te zien aan de hoeveelheid mensen in India die Google hebben geaccepteerd. Google heeft een plicht tegenover India, net als in de VS en de rest van de wereld."

Prasad wil dat Google producten aanpast voor de Indiase markt. Daarbij zou het bedrijf meer rekening moeten houden met ambities van het land, maar bijvoorbeeld ook Google-software vertalen naar Hindi.

Veiligheid

De omvang van de digitale economie in India groeit de komende drie tot vier jaar tot, naar schatting, meer dan duizend miljard dollar. Google zal een rol moeten spelen in de veiligheid ervan, stelt Prashad.

De minister spreekt van het verbeteren van "de IT-muren" en veiligheid bij digitale betalingen. In India zijn digitale betalingen steeds populairder geworden. Gebruikers en experts betwijfelen of de bedrijven erachter wel veilig genoeg zijn.