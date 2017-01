'Airbnb loopt 382 miljoen euro mis door nieuwe regels Londen'

Meer dan de helft van de boekingen in 2016 in Londen zouden dit jaar niet kunnen worden gedaan vanwege de nieuwe wetgeving, berekende de Financial Times met cijfers van de database AllTheRooms.

Verhuur voor meer dan negentig nachten was al verboden, maar vanaf dit jaar zullen verhuurders daar ook op worden gecontroleerd.

Aanvankelijk werd gedacht dat de omzet van Airbnb in de Britse hoofdstad zou stijgen van zo'n 600 miljoen dollar in 2016 naar 1,24 miljard dollar in 2017. Maar door de nieuwe regels zou de omzet dit jaar ongeveer 812 miljoen dollar zijn. Dertien procent daarvan komt bij Airbnb terecht.

Airbnb spreekt tegen dat er een groot verlies zal zijn, omdat reizigers zich naar andere plekken in de stad zouden begeven. Er zijn volgens de dienst genoeg accommodaties in Londen.

Amsterdam

In Amsterdam is eenzelfde regeling van kracht. Woningen mogen niet langer dan zestig dagen per jaar worden verhuurd. Verhuurders die zich daar niet aan houden worden van het platform verwijderd.

Woningen mogen bovendien niet worden verhuurd voor meer dan vier personen. Met de maatregelen wil de gemeente Amsterdam illegale verhuur en overlast voorkomen.

Belasting

In het Verenigd Koninkrijk ligt Airbnb ook onder vuur vanwege het verdienmodel. Uit onderzoek van de Financial Times blijkt dat Airbnb alleen goedkopere accommodaties kan aanbieden vanwege belastingvoordelen.

Huiseigenaren die hun woning willen verhuren kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen, terwijl bedrijven een hoge belasting betalen op onroerend goed. Hotels hebben te maken met een toerismebelasting.