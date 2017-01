Controversiële Chinese Twitter-manager verlaat bedrijf

Chen was manager van Twitter’s Chinese tak. Het sociale netwerk wordt in China geblokkeerd, maar werft wel globale adverteerders in het land.

De voormalig Twitter-manager bleek afgelopen jaar controversieel te zijn, wegens haar nauwe banden met de Chinese overheid. Ze deed zeven jaar onderzoek naar rakettechnologie voor het leger. Daarnaast was ze CEO van een spionagebedrijf dat samenwerkte met de Chinese regering.

In een reeks tweets bevestigt Chen haar vertrek. Ze geeft aan dat de omzet van Twitter in China met 400 procent is gestegen in de afgelopen twee jaar.

Het vertrek van de topvrouw heeft te maken met een bredere organisatie van het sociale netwerk. Deze leidde onlangs nog tot het sluiten van Twitter’s kantoor in Nederland. Het kantoor van Twitter in Hong Kong blijft volgens de vertrekkende manager open.