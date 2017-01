Trump roept Amerikanen op belangrijke berichten niet te e-mailen

Het is volgens Trump alleen mogelijk om buiten het internet om iets te versturen, als mensen er zeker van willen zijn dat niemand meeleest. Dat zei hij zaterdag tegen journalisten, meldt The Hill.

"Het maakt mij niets uit wat ze zeggen. Geen enkele computer is veilig", zei Trump. "Ik heb een jongen van 10 jaar die alles kan doen met een computer. Als je iets hebt waarvan je wilt dat het niet wordt gedetecteerd: schrijf het op en stuur het op met een koerier."

De toekomstig president sprak ook over de cyberveiligheid in de Verenigde Staten. Trump benadrukte dat er niet te snel met de vinger naar Rusland moet worden gewezen vanwege het hacken van het e-mailsysteem van het bestuur van de Democratische Partij, vlak voor de verkiezingen vorig jaar.

Ernstig

"Ik wil dat ze er zeker van zijn, want het is een behoorlijk ernstige aantijging", zei Trump volgens The Guardian. "En als je kijkt naar de massavernietigingswapens was dat een ramp. Ze zaten fout."

Daarmee verwijst hij opnieuw naar de inval van Irak door de VS in 2003. Belangrijke aanleiding daarvoor was het geloof bij de Amerikaanse autoriteiten dat Saddam Hoessein de beschikking had over massavernietigingswapens. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Oneerlijk

"Het is oneerlijk als we het niet weten. Het kan ook iemand anders zijn. Ik weet ook dingen die andere mensen niet weten, dus we kunnen er niet zeker van zijn", zei Trump, zonder daarover in detail te treden.

De Amerikaanse geheime diensten zijn het erover eens dat het zeer waarschijnlijk is dat Russische hackers achter de aanval zitten, waarschijnlijk kregen ze steun van de staat. President Barack Obama besloot daarop 35 Russische diplomaten uit de VS te zetten.