Fusiebedrijf Ziggo en Vodafone heet VodafoneZiggo

Het bedrijf maakt op oudjaarsdag bekend dat de fusie is afgerond. VodafoneZiggo is een joint venture van Liberty Global, het moederbedrijf van Ziggo, en Vodafone. Beide bedrijven krijgen de helft van de gezamenlijke onderneming in handen. Daarvoor betaalt Vodafone wel 800 miljoen euro aan Liberty Global. Het bedrijf zou over 2016 een omzet van zo’n vier miljard euro gehad hebben.

De merken Vodafone en Ziggo blijven allebei bestaan, maar het is nog niet precies duidelijk of er iets verandert voor bestaande klanten van Vodafone of Ziggo.

Wel is duidelijk dat er nieuwe abonnementen zullen worden aangeboden waarin vast internet via het Ziggo-netwerk en mobiel internet via het Vodafone-netwerk is inbegrepen.

Door de samenvoeging van de twee bedrijven, die afgelopen februari aangekondigd werd, denken Vodafone en Liberty Global uiteindelijk zo'n 280 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Het gaat daarbij onder meer om kosten op infrastructuur, marketing en administratie.