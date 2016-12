'Facebook te onduidelijk over kopen van gebruikersprofielen'

Facebook koopt bij externe dataprovidersĀ informatie over gebruikersĀ zoalsĀ onder meer het inkomen, restaurants die zij bezoeken en hoeveel creditcards zij hebben. Maar daar is het bedrijf niet eerlijk over, zegt CEO Jeffrey Chester van Amerikaanse privacywaakhond Center for Digital Democracy (CDD) tegen Business Insider.

Facebook toont gebruikers sinds enige tijd al een profiel met wat hun interesses zouden zijn. Die interesses worden gebruikt door adverteerders om gerichte reclame aan te bieden.

Informatie achter profielen

Volgens CDD is Facebook echter onduidelijk over waar de informatie achter die profielen vandaan komt. "Facebook bundelt [info van] tal van verschillende databedrijven om inzicht in een individuele klant te krijgen, en dat individu zou ook toegang tot die bundel moeten hebben", aldus Chester.

Facebook zegt tegen Business Insider dat het gebruikers niet nauwkeuriger inlicht omdat het de aangekochte informatie niet zelf heeft verzameld en de info ook voor andere adverteerders beschikbaar is.

Gebruikers die niet willen dat bepaalde informatie over hen wordt gebruikt, kan volgens Facebook het beste zelf contact opnemen met dataproviders. Daarbij verwijst het bedrijf naar een support-pagina met links naar zes externe dataproviders waar gebruikers zich kunnen uitschrijven. Voor Nederlandse gebruikers zijn die links overigens niet beschikbaar.