'Deadpool meest illegaal gedownloade film van 2016'

Dat meldt Torrentfreak vrijdag na een inventarisatie van de downloadaantallen.

De top tien van meest gedownloade films ligt grotendeels in lijn met de lijst populairste bioscoopfilms van het jaar. Behalve Deadpool staan ook de superheldenfilms Batman v Superman: Dawn of Justice en Captain America: Civil War in de top drie. Daarnaast hebben X-Men Apocalypse en Suicide Squad een plek in de top tien.

Independence Day: Resurgence staat op de zevende plek, ook al presteerde het vervolg op de klassieke alienfilm met Will Smith in de bioscoop beneden verwachting.

Animatiefilm Finding Dory, de op één na populairste bioscoopfilm van het jaar, staat op plek negen in de downloadlijst. Zootopia, een van de drie films die wereldwijd meer dan een miljard dollar wist op te halen onder bioscoopbezoekers, ontbreekt uit de torrentlijst.

Onlangs bleek al dat Game of Thrones voor het vijfde jaar op rij de meest illegaal gedownloade tv-serie is, voor The Walking Dead en Westworld.