VS zet 35 Russische diplomaten land uit om cyberaanvallen

De uitgezette diplomaten zouden volgens de Amerikaanse overheid voor inlichtendiensten werken of daar nauwe banden mee hebben.

Tegen de FSB en de militaire inlichtingendienst GRU worden ook sancties getroffen. Vier agenten van de GRU en drie bedrijven die "materiële steun" gegeven zouden hebben aan de "cyberactiviteiten" van de GRU staan op de sanctielijst.

Vanaf vrijdag mogen bovendien alle Russische diplomaten niet meer naar binnen in twee gebouwen in New York en Maryland. Volgens Obama worden die voor inlichtingendoeleinden gebruikt.

Inmenging

Het is een van de eerste zichtbare acties van de Amerikaanse regering tegen Rusland sinds het Rusland beschuldigde van inmeninging in de Amerikaanse verkiezingen door middel van hacks.

De Russische president Vladimir Poetin zou persoonlijk betrokken zijn geweest bij de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Daarmee wilde hij volgens medewerkers van de Amerikaanse veiligheidsdiensten de kansen van Donald Trump om de verkiezingen te winnen vergroten.

Barack Obama kondigde donderdag een reeks acties aan tegen Rusland en waarschuwde dat meer zullen volgen. Ook zegt de president in de komende dagen het Amerikaanse Congres een rapport te sturen waarin wordt gesproken over "de manier waarop Rusland probeerde zich met onze verkiezing te bemoeien". Ook zei hij dat daarin wordt gesproken over hackpogingen in eerdere verkiezigen.

Methoden

Daarnaast gaan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid en opsporingsdienst FBI een gezamenlijk gemaakt rapport uitbrengen waarin zij uit de doeken doen hoe Russische hackersgroepen, zowel civiele als militaire, hun cyberaanvallen uitvoeren.

Het is de bedoeling dat andere landen en organisaties die vrezen dat zij het slachtoffer van een hack uit Rusland kunnen worden, zichzelf kunnen wapenen tegen die methoden.

Rusland

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laat donderdag in een reactie weten dat het de uitzetting van de diplomaten veroordeelt en denk dat de actie contraproductief werkt bij de pogingen van beide landen om hun banden aan te halen.

De prominente senator Konstantion Kosachiov drukte zich minder diplomatiek uit. Hij noemde de uitzetting van 35 Russen door de VS "de laatste stuiptrekkingen van politieke lijken", doelend op het aanstaande vertrek van de Amerikaanse president Obama en diens Democratische regering.

Kosachiov is voorzitter van de commissie voor Internationale Zaken van de Federatieraad, de Russische Eerste Kamer.