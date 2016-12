Amazon wil gegevens slimme speaker niet delen in moordonderzoek

De politie in de staat Arkansas heeft de webwinkelgigant gevraagd om gegevens van de verdachte in een 'jacuzzimoord' vrij te geven. Maar Amazon weigerde informatie uit de speaker vrij te geven, meldt The Information op basis van rechtbankdocumenten.

Bij de moord, in november 2015, kwam een man om het leven die dood werd aangetroffen in de jacuzzi van de verdachte.

In het huis van de verdachte stond ook een Amazon Echo, een slimme speaker met een microfoon die constant geluid opneemt. Zulke opnames worden direct gewist, tenzij een speciaal activatiewoord wordt uitgesproken. Dan kunnen stemopdrachten worden gegeven die naar Amazon worden verstuurd.

Amazon heeft twee maal geweigerd om de politie inzicht te geven in de steminformatie. Wel werd accountinformatie en een aankoopgeschiedenis gedeeld.

Watermeter

In het onderzoek wist de politie wel gegevens van een 'slimme' watermeter te verzamelen. Daaruit bleek dat 's nachts ruim 500 liter water werd gebruikt, volgens de politie om bloedsporen weg te spoelen. De verdachte in de zaak zegt onschuldig te zijn en wordt volgend jaar berecht.

De Amazon Echo is in Nederland nog niet te koop, omdat ondersteuning voor de Nederlandse taal ontbreekt. Het apparaat is wel verkrijgbaar in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.