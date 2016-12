Thailand arresteert negen verdachten van cyberaanvallen op regering

Van de negen gearresteerde mensen heeft één verdachte de de Thaise wet cybercriminaliteit geschonden, zegt Thaise minister van Defensie Prawit Wongsuwan, meldt Reuters.

In Thailand wordt gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die het de regering makkelijker moet maken internet in het land te censureren. Via de nieuwe wet kan de Thaise overheid websites offline te halen en providers beboeten als die bepaalde media niet ontoegankelijk maken voor klanten.

Militair bewind

Met DDoS-aanvallen legden demonstranten verschillende overheidssites plat. De sites waren volgens de Thaise overheid maar kortstondig offline en de aanvallen zouden voor minimale verstoring hebben gezorgd.

Thailand staat sinds een coup in 2014 onder militair bewind. De legerleiding voert online censuur al sinds de machtsgreep op, vooral om beledigingen tegen de Thaise koninklijke familie de kop in te drukken. Op het beledigen van de Thaise koning of kroonprins staan celstraffen tot 15 jaar.

Sinds de Thaise koning Bhumibol in oktober overleed heeft de overheid in het land honderden websites offline gehaald die kritisch waren over de monarchie. De Thaise prins Maha Vajiralongkorn werd op 1 december gekroond tot koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.