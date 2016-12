EU-voorzitter Juncker wil strengere aanpak van nepnieuws

Juncker zegt dat in een interview met de Duitse Funke Mediengruppe.

Volgens Juncker is het aanpakken van nepnieuws in het belang van sociale media, want "geloofwaardigheid is hun belangrijkste bezit". Juncker denkt dat Europeanen steeds beter worden in het onderscheiden van echt nieuws en nepnieuws, maar dat er nog veel gedaan moet worden om te voorkomen dat oplichters verkiezingscampagnes beïnvloeden.

Nepnieuws

De afgelopen maanden wordt er veel over nepnieuws gesproken. Rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen was er veel nepnieuws in omloop op sites als Facebook. Volgens critici lieten sommige Amerikaanse kiezers zich door dat nepnieuws beïnvloeden.

Bedrijven als Facebook en Google beloofden al strenger te gaan controleren op nepnieuws. Zo kondigde Facebook eerder deze maand aan met de hulp van een aantal onafhankelijke nieuwsorganisaties de feiten in gedeelde nieuwsberichten op het sociale netwerk te gaan controleren.

In Duitsland zeggen twee politieke partijen nepnieuws te willen tegengaan met een nieuwe wet. Die wet moet grote platformen dwingen nepnieuws binnen 24 uur te verwijderen.

Nucleaire dreiging

In het kerstweekend trapte de Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif nog in nepnieuws. Asif haalde een nepnieuwsbericht aan waarin werd gemeld dat vroegere Israëlische minister van Defensie Moshe Yaalon op Twitter zei dat zijn land Pakistan "nucleair zal vernietigen".

Asif reageerde door op Twitter te stellen dat Israël "vergeet dat Pakistan ook een nucleaire staat is". Het Israëlische Ministerie van Defensie zei in reactie op Asif dat het bericht dat hij aanhaalt "volledig vals" is, en dat voormalig minister Yaalon de uitspraak over Pakistan nooit heeft gedaan. Pakistan heeft nog niet op het bericht gereageerd, en de tweet van Asif staat na drie dagen nog steeds online.

​