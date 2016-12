Podcast: Bewaarplicht op het spel en WhatsApp-leugens

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (6 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Bewaarplicht

De Nederlandse bewaarplicht telecom - die providers verplichtte om gebruiksinformatie van hun abonnees op te slaan en beschikbaar te maken aan de politie - werd al in 2014 afgeschaft. Het Europees Hof besloot deze week dat er zeer strenge voorwaarden moeten worden verbonden aan zo'n bewaarplicht. Daardoor lijkt ook een nieuwe versie ervan - die in september naar de Tweede Kamer werd gestuurd - in gevaar te komen.

WhatsApp

Heeft Facebook de EU voorgelogen of misleid bij de overname van WhatsApp? Dat is wel de beschuldiging die de Europese Commissie deze week aan het sociale netwerk stuurde.

Het combineren van gebruikersgegevens van Facebook en WhatsApp was al controversieel - Facebook stopte hier in Europa mee na klachten van privacytoezichthouders - maar volgens de Commissie had het bedrijf bovendien beloofd dit nooit te zullen doen. Dat kan een behoorlijke boete opleveren.

