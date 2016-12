Turkije blokkeert sociale media na verschijning IS-video

Dat meldt de organisatie Turkey Blocks, die internetblokkades in het land in kaart brengt.

Facebook, Twitter en YouTube zouden in het land sinds donderdagavond niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Andere websites doen het nog wel.

Het is niet voor het eerst dat Turkije besluit om sociale media te blokkeren. Eerder deze week werd ook de site van de NOS in Turkije onbereikbaar gemaakt, naar verluidt vanwege een video waarop te zien is hoe de Russische ambassadeur Andrei Karlov wordt doodgeschoten in Ankara.

De donderdag verschenen IS-video zou zijn gefilmd in noord-Syriƫ. Vorige maand werden twee Turkse soldaten gekidnapt in Syriƫ, maar het is niet bekend of zij ook de soldaten in de video zijn.

Volgens Al Jazeera spreken de IS-strijders in het filmpje Turks. In de video beledigen zij de president Recep Tayyip Erdogan en roepen ze op tot "vernietigingen" in Turkije.