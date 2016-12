Nederlandse natuurgebieden toegevoegd aan Google Street View

Gebruikers kunnen op smartphones of op het web in 360 graden om zich heen kijken in de gebieden. Vogeleiland Griend in de Waddenzee was in 2015 het eerste Nederlandse natuurgebied dat aan Google Street View werd toegevoegd.

Vrijwilligers van stichting Natuurmonumenten zijn nu in achttien andere natuurgebieden met een Google-360-gradencamera op pad geweest om looppaden te fotograferen. De camera heeft vijftien lenzen die om de twee seconden een foto maken. Die worden samengevoegd tot 360-gradenbeeld, waarmee gebruikers als het ware door de natuur kunnen lopen zonder hun huis te verlaten.

Algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten wil evenwel graag dat mensen de gebieden alsnog gaan bezoeken. "Ga dat vooral ook doen, zou ik zeggen. Tegelijk geven we mensen die deze mogelijkheid niet hebben, bijvoorbeeld omdat ze minder goed ter been zijn, ook de kans om van onze natuurgebieden te genieten."