Nederlandse overheid vraagt vaker gegevens op bij Facebook

In totaal werden gegevens over ruim 750 accounts opgevraagd, blijkt uit een rapport dat het sociale netwerk woensdagnacht publiceerde.

In bijna 90 procent van de gevallen werd ook daadwerkelijk informatie over gebruikers aan de politie of andere overheidsinstanties geleverd. Het sociale netwerk kan ervoor kiezen om dit niet te doen als een verzoek als illegaal wordt gezien, of als de gevraagde gegevens niet beschikbaar zijn.

In de tweede helft van 2015 kwamen er nog 158 dataverzoeken uit Nederland. Dat aantal is dus in een half jaar tijd bijna verdriedubbeld.

Wereldwijd

Vanuit Nederland kwamen 28 spoedverzoeken. Het gaat dan om situaties waarbij snel gehandeld moet worden, omdat er bijvoorbeeld levens op het spel staan.

Facebook publiceert geen details over de verzoeken, dus het is onduidelijk waarom de politie of andere overheidsdiensten vaker bij het bedrijf aankloppen.

Wereldwijd steeg het aantal dataverzoeken met 27 procent naar ruim 59.000. Daarvan is 40 procent afkomstig uit de Verenigde Staten.