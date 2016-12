Nederlanders logden in 2016 250 miljoen keer in bij DigiD

Inmiddels heeft DigiD ruim 13 miljoen gebruikers, meldt Logius, de beheerder van DigiD, woensdag. Het aantal instanties dat is aangesloten op DigiD is gegroeid tot ruim zeshonderd. In 2015 groeide het aantal logins via DigiD al naar 206 miljoen, in 2014 werd er nog 158 miljoen keer via DIgiD ingelogd.

DigiD wordt in de komende jaren vernieuwd, en er komen onder het zogenoemde eID-stelsel verschillende private alternatieven voor het inlogmiddel van de overheid. Dat moet zorgen voor meer keuze en een betere beveiliging.

Vanaf 2018 moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om met nieuwe rijbewijzen en identiteitsbewijzen in te loggen op DigiD. Een chip in de identificatiemiddelen kan dan met telefoons gescand worden, en door een gekoppelde pincode kan veilig worden ingelogd.

Ook wordt het verlenen van machtigingen via DigiD uitgebreid. Gebruikers kunnen zo zaken door anderen laten regelen zonder hun inloggegevens uit handen te moeten geven.

Dit kon al voor het doen van belastingaangifte en het regelen van toeslagen en studiefinanciering, de komende maanden wordt die mogelijkheid uitgebreid naar gemeentes en overheidsinstanties.