Thaise internetters protesteren tegen censuurwet met DDoS-aanvallen

Bij de DDoS-aanval werden ook meerdere andere overheidswebsites getroffen, meldt The Wall Street Journal. Hierdoor was bijvoorbeeld de site van het ministerie van 'Digitale Economie en Gemeenschap' op dinsdag niet bereikbaar. De sites zijn inmiddels grotendeels weer toegankelijk, maar hebben af en toe nog last van problemen.

De aanvallen werden uitgevoerd nadat het ministerie van Defensie aangepaste wetgeving gericht tegen computercriminaliteit introduceerde op vrijdag. De gewijzigde wet stelt de overheid in staat websites offline te halen. Daarnaast kunnen providers een boete krijgen, als ze weigeren bepaalde media ontoegankelijk te maken voor klanten.

De DDoS-protesten hebben volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie geen effect. "Al onze bewapende troepen zijn er op voorbereid om dit probleem aan te pakken. Deze pogingen hebben ons alleen maar waakzamer gemaakt."

De nieuwe wetgeving is nog niet officieel ingevoerd. Dit gebeurt pas zodra de koning van Thailand ermee instemt.

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha zegt dat de wet nodig is om illegale content vanuit het buitenland te bestrijden. In dit materiaal zou de koninklijke familie van Thailand worden bekritiseerd, wat niet is toegestaan in het land.