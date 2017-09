Cryptocurrencies zijn volgens ABN Amro geen geld

Dat schrijft IEXProfs.nl. ABN Amro MeesPierson heeft zijn standpunt inzake cryptocurrencies ingenomen. Kort samengevat: cryptocurrencies vormen voorlopig een nieuwe, hoog volatiele en zeer risicovolle beleggingscategorie maar zijn geen vervanger van bestaande valuta. "De nieuwe 'beleggingscategorie' kan worden aangelegd ter diversificatie van de beleggingsportefeuille."

Zeer volatiel

Het zeer volatiele prijsverloop maakt dat het volgens de private bank niet zo'n vaart zal lopen dat cryptocurrencies het huidige geld gaan vervangen. Op dit moment geeft de bank geen advies over cryptocurrencies en kunnen deze evenmin als belegging via de bank worden aangeschaft.

Beleggingsstrateeg Ralph Wessels bij ABN AMRO MeesPierson: "We weten dat er marktpartijen zijn die cryptocurrencies interessant vinden als belegging. Deze nieuwe beleggingscategorie is dan een klein deel van de portefeuille en dient vooral ter diversificatie van de portefeuille. "Dat de nieuwe beleggingscategorie heel volatiel en erg risicovol is, verbaast Wessels niet. "Dit komt omdat de echte waarde nog moet worden vastgesteld."

10 procent per dag

Volgens de private bank zijn cryptocurrencies in ieder geval nog niet geschikt als vervanging van de huidige valuta. Terwijl een centrale bank streeft naar prijsstabiliteit zijn bij cryptocurrencies koersbewegingen van 10 procent per dag of meer geen uitzondering.

ABN Amro MeesPierson: "Wanneer bijvoorbeeld salarissen worden uitbetaald of men is een schuld aangegaan in bitcoins, dan kan een drastische waardeverandering ongunstig uitpakken. Daarnaast zorgen grote koersbewegingen voor financiële onzekerheid. Dit kan het consumenten- en producentenvertrouwen aantasten en dat is nadelig voor de economie."

Superrendementen

Natuurlijk heeft ook ABN Amro MeesPiersson in de gaten dat de waarde van de verschillende cryptocurencies in de afgelopen weken naar recordhoogtes is gestegen. Het rendement van bitcoin is dit jaar al 300 procent. Op 19 augustus bedroeg de marktkapitalisatie van de digitale munt 67 miljard dollar.

Ether steeg in 2017 van 8,05 dollar tot 292 dollar (op 19 augustus). Dit is een rendement van ruim 3.500 procent. Maar het had met ether ook anders kunnen aflopen. De munt verloor in juni op één dag bijna zijn hele waarde door een flashcrash. Ether daalde toen van 320 dollar naar 0,10 dollar.