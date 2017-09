Zuid-Korea ondanks crisis populair onder fondsmanagers

De Zuid-Koreaanse Kospi-index heeft sinds eind juli 6 procent verloren. De Noord-Koreaanse rakettesten hebben daar duidelijk toe bijgedragen. Toch is er onder fondsmanagers geen enkele sprake van paniek. In tegenstelling, veel managers blijken veel vertrouwen te hebben in de Zuid-Koreaanse aandelenmarkten, zo blijkt uit een artikel van Citywire.

Ben Surtee van het Jupiter Asian Fund is een van de partijen die gelooft in Zuid-Koreaanse aandelen. Hij heeft 15 procent van de portefeuille belegd in Korea en is niet van plan dit te verlagen.

Kernoorlog is niet logisch

De belangrijkste reden is dat hij denkt dat Kim-Jong Un bluft. Een kernoorlog is volgens hem uitgesloten omdat het het einde betekent van het regime van Kim-Jong Un. "Ik zie daar de logica niet van in."

Volgens hem heeft Un een andere agenda. Wat hij wil is een betere positie aan de onderhandelingstafel. Bovendien wil hij intern zijn positie versterken. Het feit dat er in de Verenigde Staten een nieuwe president is, maakt dit een gunstig moment.

Chinese aandelen

Ed Wiltshire van het Aviva Investors Asian Equity Income fonds voegt daar aan toe dat ook andere landen in de regio zoals China en Japan, geen baat hebben bij een escalatie. Sterker, de Chinese aandelenmarkt wordt volgens hem in het geval van een militaire clash waarschijnlijk harder geraakt dan de Koreaanse, waar ze al jaren leven met een militaire dreiging.

Wiltshire: "Het is goed mogelijk dat de betrokkenheid van de VS en China in het conflict een garantie is voor behoud van de staus quo."

Volgens Wiltshire is Zuid-Korea een van de meest ondergewwaardeerde markten in Azië. "Voor partijen die bereid zijn te leven met het geopolitiek risico is Zuid-Korea een van de meest aantrekkelijke markten van Azië."