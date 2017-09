De belangrijkste obstakels voor de markt in september

MarketWatch zet de grootste struikelblokken op een rij.

September is historisch gezien de slechtste beursmaand van het jaar. De Dow Jones-index zakte over de afgelopen twintig jaar gemiddeld met 1,5 procent in deze maand. Beleggers zijn echter nog altijd vrij positief over de vooruitzichten van aandelen op de langere termijn, maar op de korte termijn dienen er eerst een aantal problemen te worden opgelost.

"De onderliggende omstandigheden voor aandelen zijn nog steeds goed", zegt Donald Selkin, hoofdstrateeg bij Newbridge Securities. "De economische groei ziet er goed uit, en de Fed lijkt uit beeld te zijn om de rentetarieven in december te verhogen."

Politieke deadlines

September is volgens Selkin echter een cruciale maand vol met politieke deadlines die allemaal tot grote onrust op de markten kunnen leiden wanneer ze niet gehaald worden. Zo moet het Amerikaanse schuldplafond voor eind deze maand worden verhoogd.

Ook moet op 30 september de begroting voor 2018 worden opgesteld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft echter gedreigd om de begroting niet goed te keuren als hij geen geld krijgt om zijn muur langs de grens met Mexico te bouwen.

Hoge waarderingen en dreiging Noord-Korea

De hoge waarderingsniveaus van de Amerikaanse aandelen en de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea zorgen ook voor onzekerheid bij beleggers. Selkin verwacht dan ook dat de beurzen in de komende tijd niet veel verder zullen stijgen. "Al deze factoren maken de markten kwetsbaar en beleggers zullen elk excuus aangrijpen om de beurzen lager te zetten."

Ook Peter Andersen, hoofdbeleggingen bij Fiduciary Trust Co, raadt beleggers aan om even goed na te denken over wat er staat te gebeuren. Hij blijf optimistisch over aandelen, maar verwacht dat de markten in de komende weken wat nerveuzer zullen zijn.