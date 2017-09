'Koersdoel ASML naar 150 euro'

"Naast de machines groeit ook de markt voor onderhoud (field service) en upgrades (field options) heel hard. Dat onderdeel verdubbelde in het eerste halfjaar en beslaat ongeveer een derde van de hele omzet."

Ook na 2020 groeipotentieel

"ASML is afhankelijk van de vraag naar semiconductoren. Die markt is cyclisch, en in het huidige wereldwijde herstel zit daar dus veel groeipotentieel", legt Versteeg uit.

"De chipmarkt is gedeeltelijk cyclisch, maar kent ook een structureel hoge groei die wordt gedreven door ontwikkelingen als cloud computing, artificial intelligence en internet of things. ASML is hier een belangrijke drijver achter omdat het het enige bedrijf in de wereld is dat machines kan leveren die nog snellere en goedkopere chips kan leveren."

EUV-techniek

De EUV-techniek is inmiddels zo ver gevorderd dat grote chipfabrikanten de EUV-machines bestellen en dat de orderportefeuille vol is. "Er wordt zelfs al gesproken over orders voor 2019. Gezien de gunstige ontwikkelingen moet een winst per aandeel van meer dan 9 euro in 2020 mogelijk zijn."

Koersdoel 150 euro

Theodoor Gilissen heeft het koersdoel na de tweedekwartaalcijfers verhoogd naar 150 euro. Volgens Versteeg heeft ASML heeft een hoge koerswinstverhouding en moet er nog veel gebeuren voordat we op de 150 euro komen. "Maar omdat het bedrijf zo sterk gepositioneerd is, vinden wij dat het aandeel een hoge waardering verdient."