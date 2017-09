Deze 15 aandelen stegen in 8 jaar meer dan 500 procent

Fool.com verzamelde 15 bedrijven die in die periode maar liefst 500 procent of meer stegen. Bekijk hier de complete lijst.

Sommige sectoren zijn prominent aanwezig op de lijst. Technologie is daar een voorbeeld van; niet geheel verrassend gezien het niveau van innovatie dat bedrijven als Apple en Amazon het afgelopen decennium bewerkstelligden.

Financials flink opgeveerd

Ook financiële aandelen zijn goed vertegenwoordigd, met drie grote betalingsverwerkers en één van de grootste banken van de VS (Bank of America) in de lijst. De financiële sector werd het hardst geraakt tijdens de crisis, maar veel bedrijven wisten weer flink op te veren.

Ook cyclische consumentengoederen kregen het te verduren in de recessie. Ook in slechte tijden zullen mensen hun boodschappen en benzine nodig hebben, maar is het makkelijker om te bezuinigen op gokken (Wynn en Las Vegas Sands) of dure kleding (Under Armour). Bekijk hier alle 15 aandelen.