Een goede belegger is een bescheiden belegger

Waar draait het om bij succesvol beleggen? Volgens Charlie Munger, de beleggingspartner van Warren Buffett bij Berkshire Hathaway, probeert het gros van de beleggers briljante investeringen te vinden. Hij en Buffett houden het liever gewoon, door simpelweg rationeel te handelen.

Emotie is slecht

Gary Mushiris van de Behavioral Value Investor onderscheidt nog zes voorwaarden die maken dat een gewone belegger een succesvolle wordt. De belangrijkste daarvan is het temperen van temperament. "Vergeet de waan van de dag en blijf vooral rustig en rationeel de omstandigheden analyseren."

Doe niets

Een andere belangrijke eigenschap voor een topbelegger is dat deze in staat moet zijn om lange periodes niets te doen. Het betekent niet op het strand gaan liggen, maar actief voorbereiden op het moment dat aandelen van aantrekkelijke bedrijven tegen een aantrekkelijke prijs kunnen worden gekocht.

Integrale aanpak

Het is verder niet alleen een grondige kennis van economie die de doorslag geeft bij topbeleggers, aldus Mushiris. Ze hebben vaak een grondige kennis van minstens één andere discipline. Daardoor zijn ze in staat om betere afwegingen te maken.

Proces belangrijker dan resultaat

U blind staren op het resultaat helpt niet. De gevolgde methodologie is uiteindelijk doorslaggevend. Op korte termijn kan een aandeel door allerlei reden stijgen en dalen, op de langere termijn wordt de waarde van het aandeel bepaald door de winst en kasstroom van het bedrijf.

Bewust zijn van eigen valkuilen

En Munger heeft gelijk; rationeel handelen is belangrijk. Dat wil zeggen dat topbeleggers zich bewust zijn van de valkuilen die ervoor zorgen dat verkeerde beslissingen worden genomen. Het gaat in dit geval om het vermijden van de bekende behavioral biases, zoals alleen maar die informatie verzamelen die de eigen mening ondersteunt.

Wees bescheiden

Maar uiteindelijk is ook nederigheid belangrijk, dat iets anders is als gebrek aan vertrouwen. Beleggers moeten altijd openstaan voor de mogelijkheid dat ze fouten maken én daarvan willen leren. Mushiris: "I admire most as investors are able to balance humility with confidence and competence in a way that allows them to continue to improve for many years."