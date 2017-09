'Goud vaart wel bij aanpak cryptomunten'

"De situatie van cryptomunten begint uit de hand te lopen en zal wereldwijd steeds meer de aandacht gaan trekken van regeringen", zei Mobius in een interview met Bloomberg. "Je krijgt een terugkeer naar goud, omdat mensen zich afvragen, kan ik deze munten echt vertrouwen?"

China opent aanval

In China, de thuisbasis van het overgrote deel van de bitcoin-miners, is de aanval op de digitale valuta al begonnen. De People's Bank of China verklaarde begin deze week dat zogenoemde initial coin offerings (ICO's) onwettig zijn en dat alle daarmee verband houdende fonds inzamelingsactiviteiten onmiddellijk moeten worden stopgezet.

De Chinese centrale bank deed onderzoek naar organisaties en particulieren die ICO's hebben uitgevoerd en besloot dat dergelijke activiteiten de financiële orde verstoren en daarom worden verboden. ICO's worden gebruikt voor crowdfunding van projecten of nieuwe ondernemingen op het gebied van digitale munten.

Mobius is niet de enige die zijn bezorgdheid uit over cryptomunten. Bank of Amerika Merrill Lynch waarschuwde in juli al voorzichtig te zijn met bitcoin. Volgens de bank zijn er veel obstakels rond de cryptomunt, zoals diefstal en risico's van computerinbraken, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de munt de status van pandrecht zal krijgen.

Koersdaling bitcoin

Bitcoin viel maandag meer dan 10 procent terug na het nieuws over de maatregelen van de Chinese centrale bank. De cryptomunt staat voor dit jaar nog altijd meer dan 360 procent in de plus en breekt record na record, maar is ook vatbaar voor wilde koersschommelingen. In maart dit jaar wist de koers van bitcoin voor het eerst de prijs van goud te overtreffen.

Beleggers hebben dit jaar alleen al honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in de digitale valutamarkt. Volgens cijfers van Coinmarketcap.com bedraagt de dollarwaarde van de twintig grootste cryptomunten zo'n 150 miljard dollar.

Vertrouwen

"Mensen hebben een betalingsmiddel nodig en ze moeten die kunnen vertrouwen", aldus Mobius. "Op dit moment is het vertrouwen goed. Mensen kopen en verkopen bitcoins omdat ze denken dat het een redelijke markt is, maar er komt een dag dat de overheden gaan ingrijpen en de munt zal gaan dalen."