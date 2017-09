'Sterke euro is eigenlijk dollarprobleem'

Hij doet zijn uitspraken in een interview met Cnbc.

Door de sterker wordende euro (onlangs brak de munt door de 1,20 dollar-grens) worden vraagtekens gezet bij het monetaire beleid in Europa. De ECB heeft als doel de kerninflatie op peil te houden, maar een krachtige euro hindert dat doel.

Lastig parket

Volgens Trichet zit de ECB in een lastig parket omdat het probleem uiteindelijk uit de Verenigde Staten afkomstig is. "Er liggen natuurlijk meerdere factoren aan de sterke euro ten grondslag. De Europese economie presteert beter, wat nu echt zichtbaar wordt. Maar ook de problemen met de nieuwe regering in de VS spelen een belangrijke rol. De dollar is eerder zwakker ten opzichte van alle andere valuta dan dat de euro zo sterk is ten opzichte van andere valtua."

De Federal Reserve is begonnen met het langzaam verhogen van de rente om zo het monetaire beleid na de crisis weer te normaliseren. Dat in combinatie met de hoop dat de nieuwe regering in het land zou zorgen voor belastingverlagingen en stevige investeringen in de infrastructuur, voedde de kracht van de dollar.

Euro 'veiliger'

Echter, beleggers zijn gaan twijfelen of president Trump dat echt voor elkaar gaat krijgen. Daar kwamen de groeiende spanningen tussen de VS en Noord-Korea bovenop. Dit leidde ertoe dat de markt nerveuzer werd en beleggers op zoek gingen naar ‘veiligere’ opties, waaronder de euro. De dollar is sinds de start van het jaar ongeveer 10 procent minder waard ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta.

Volgens Trichet heeft Europa nog altijd het huidige monetaire beleid nodig, omdat de inflatie nog niet op het gewenste niveau is. Maar beleidsmakers zouden zich wel moeten voorbereiden op het moment dat de ECB op de rem trapt wat betreft stimuleringsmaatregelen.

Hervormen

Trichet: "Dit kan niet voor eeuwig duren. We moeten voorbereid zijn op het moment dat het stopt. Het belangrijkste is dat landen hervormen, ook op begrotingsgebied. Ze leunen nu te veel achterover en vertrouwen te veel op de centrale banken. Dat is een slechte zaak."