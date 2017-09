Ahold Delhaize topfavoriet voor september

Dat blijkt uit de enquête die Corné van Zeijl van Actiam hield onder 57 beleggingsprofessionals.

"Er is ook reden genoeg om somber te zijn: het aanstaande schuldenplafond in de VS, geopolitieke omstandigheden zoals Trump en natuurlijk de mogelijke terugtrekkende beweging van centrale banken. Als laatste werd er nog de lagere dollar genoemd die de winsten van veel Nederlandse bedrijven onder druk zet", schrijft Van Zeijl.

Langere termijn positiever

Er is wel een opmerkelijke verandering van het sentiment op lange termijn. "Dat is duidelijk in de onderstaande grafiek te zien. In historisch perspectief is het nog steeds niet overweldigend enthousiast, maar voor het eerst dit jaar zijn er meer optimisten dan pessimisten. Een van de genoemde redenen is toch het bedroevende rendement van alternatieve beleggingen.”

Belabberde keuzes augustus

Voor afgelopen maand zaten de kenners er aardig naast met hun keuzes. "Men had Ahold Delhaize en Gemalto bij de toppers staan. Deze aandelen gingen met respectievelijk 9,8 procent en 13,6 procent naar beneden. En dat terwijl ArcelorMittal bij de floppers stond. Dit aandeel ging door de gestegen ijzererts prijs met 13 procent omhoog. Alleen Aegon was een goede keuze."

September: Ahold Delhaize bij verre favoriet, Altice (weer) niet

Voor september steekt Ahold Delhaize er met kop en schouders bovenuit. De experts vinden de koers teveel gedaald, zelfs met een lagere dollar, Amazon die hun markt betreedt en het ontbreken van inflatie in de VS. Daarna volgen Aegon, Galapagos en Philips. Verder lijkt de flopperslijst heel erg op die van afgelopen maand. Alleen heeft Unilever SBM Offshore vervangen.

