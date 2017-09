Slechts 20 procent rijke Nederlanders gaat voor duurzaam

Duurzaam beleggen wordt ook onder vermogenden steeds populairder, zo blijkt uit de Vermogensmonitor van ABN Amro MeesPierson. Bij ABN Amro was er eind vorig jaar voor een recordbedrag van 4,6 miljard euro duurzaam belegd. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er nog een hele grote wereld te winnen is, zo weet ook Richard de Groot, directeur vermogensbeheer bij ABN Amro.

Want de rijkste beleggers van Nederland schuwen volgens hem nog altijd aandelen van duurzame bedrijven omdat ze het maar lastig vinden in te schatten of een bedrijf ook echt duurzaam is. Daarnaast zijn veel beleggers bang dat de keuze voor duurzaamheid ten koste gaat van het rendement.

Gebrek aan kennis

Beide argumenten komen volgens De Groot niet overeen met de werkelijkheid. Ten eerste is de duurzaamheidsselectie helemaal niet zo lastig als het voor de doelgroep lijkt. Bedrijven melden steeds vaker en uitgebreider wat ze op duurzaamheidsgebied presteren. Bovendien zijn veel onderzoeksbureaus gespecialiseerd in duurzaam beleggen. Zij publiceren geregeld rapportages met nuttige informatie over de duurzame activiteiten van bedrijven.

Dat duurzaam belegger automatisch een lager rendement betekent is volgens De Groot een vooroordeel dat in de praktijk lang niet altijd klopt. "Op korte termijn kunnen de verschillen in rendement groot zijn, maar op de lange termijn hoeft het zeker geen rendement te kosten." Sterker nog, het wordt steeds duidelijker dat duurzame beleggingen beter renderen. Al is het maar omdat de risico's minder zijn.

500 vermogenden

Het ABN Amro-onderzoek vond plaats onder 500 vermogenden in Nederland met een vrij beschikbaar vermogen van meer dan een half miljoen euro. Ongeveer de helft van de vermogenden geeft aan te beleggen in duurzame beleggingen, maar slechts 20 procent zegt hier bewust voor te hebben gekozen.

Ook op andere punten blijkt dat beleggers duurzaamheid op zich een warm hart toedragen, maar wordt er minder naar gehandeld. Zo zegt 100 procent van de ondervraagden dat energiebesparende maatregelen bijdragen aan een duurzamere wereld, maar heeft 40 procent voor hun eigen woning geen enkele energiebesparende maatregel genomen.