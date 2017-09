Unilever op Advieslijst

"De opkomende markten zijn belangrijk voor Unilever", schrijft Van Beek. "Daar behaalt het bedrijf 60 procent van de omzet. De verkopen zijn breed gespreid: persoonlijke verzorging neemt 40 procent voor zijn rekening, voeding 26 procent, ijs 15 procent en huishoudelijke verzorging 19 procent."

Ambitieuze doelen

Unilever is ambitieus; ze zijn van plan om een eventueel tweede vijandig bod af te wenden (Kraft Heinz bood eerder 47 euro per aandeel). "Vooral het doel om de winstmarge te verhogen van 16,4 procent in 2016 naar 20 procent in 2020 getuigt van een flinke ambitie. De balans wordt opgerekt, de inkoop van aandelen wordt gedeeltelijk gefinancierd door leningen. Toch behoudt dit bedrijf een stevige financiële positie en creditrating."

De volumegroei bij Unilever was laag in de eerste jaarhelft van 2017, maar dit zal in de tweede helft wat aantrekken, zo verwacht Van Beek. "Er worden dan veel nieuwe producten gelanceerd."

Groeipotentieel

In vergelijking met concurrenten is Unilever groot aanwezig in de opkomende landen. "Hierdoor is het groeipotentieel aantrekkelijker dan in de Westerse landen, waar de prijsdruk, mede door online, hoger is."

En waar zitten de risico’s bij dit aandeel? Van Beek: "Vooral de stijgende rente kan een bedreiging vormen, omdat beleggers dan hun blootstelling aan deze defensieve sector kunnen gaan afbouwen." Theodoor Gilissen heeft een koersdoel van 52 euro voor het aandeel.