Helemaal geen renteverhoging meer?

Dat schrijft Cnbc. Fed funds futures zijn financiële contracten, die een indicatie kunnen geven over de stand van de rente op het moment dat het contract afloopt. De future-contracten worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME). Nu wijzen deze futures op geen beweging tot in ieder geval juni volgend jaar.

Inflatiedoel niet in zicht

"De reden daarvoor is dat het inflatiedoel nog niet in de buurt komt”, zegt Art Hogan, hoofdstrateeg bij Wunderlich Securities. "En ik denk ook niet dat we die 2 procent binnenkort in zicht krijgen. Dat weerhoudt de beleidsmakers ervan agressief te gaan verhogen."

Dit jaar verhoogde de Fed de rente tweemaal, in maart en in juni, waardoor banken die bij de Fed geld lenen nu tussen de 1 en 1,25 procent rente moeten betalen. De kans dat in september weer een verhoging wordt aangekondigd, wordt als vrijwel nihil beschouwd.

Balans afbouwen

Wat wel wordt verwacht, is dat de Amerikaanse centrale bank gaat aankondigen dat de opgepompte balans afgebouwd gaat worden. Die staat vol met 4,5 biljoen dollar aan opgekochte obligaties. Er bestaat volgens CME nog wel een bescheiden kans van 36,4 procent op een verhoging in december.

