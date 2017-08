Drie Amerikaanse Dividend Aristocrats

Dividend Aristocrats zijn bedrijven die voor 25 jaar of meer achter elkaar het dividend hebben verhoogd. Fool.com heeft er drie verzameld.

Procter & Gamble

"Deze tip verdient wellicht niet de originaliteitsprijs, maar Procter & Gamble is een solide bedrijf dat al 180 jaar bestaat en al 61 jaar onafgebroken het dividend heeft verhoogd. P&G biedt nu een mooi dividendrendement van 3 procent.”

"Omdat groei in de sector defensieve consumentengoederen lastig is geworden, focust P&G op het reduceren van kosten door afscheid te nemen van merken die underperformen. Dat lijkt succesvol en P&G zet de strategie door. Met een portefeuille vol sterke merken en een waardering van 22 keer de winst is dit bedrijf de moeite waard.”

Chevron

"Oliegigant Chevron verhoogt al 29 jaar achtereen het dividend, wat bijzonder te noemen is gezien de volatiliteit in de olieprijs de afgelopen drie decennia. Beleggers zijn bezorgd vanwege de olieprijs die zich al langere tijd op een laag niveau bevindt. Maar ook vanwege het feit dat Chevron het dividend afgelopen november met minder dan 1 procent verhoogde, om de Dividend Aristocrat-status te behouden.”

"De druk op de winsten komt vooral door afschrijvingen die nodig waren. Dat recent de productie weer is gestegen, laat zien dat het bedrijf in staat is om te herstellen van prijsschokken. Tijden van stress zijn vaak mooie kansen om een kwaliteitsbedrijven als Chevron op te pikken."

AbbVie

"Abbvie verdient de naam omdat het onderdeel was van healthcare-gigant Abbott Laboratories, tot de spin-off in 2013. Hoewel AbbVie een relatieve nieuwkomer is, heeft het de afgelopen vier jaar laten zien een uitstekend dividendaandeel te zijn. AbbVie biedt nu een rendement van 3,53 procent, wat hoog is ten opzichte van veel andere grote medicijnfabrikanten.

"De vraag is altijd of de dividenduitkeringen houdbaar blijven, zeker bij hoogdividendaandelen. Het goede nieuws is dat AbbVie een relatief lage pay out-ratio kent, rond de 59 procent, wat nog genoeg 'hoofdruimte’ biedt.”

"Daarbij zien we een forse groei bij anti-onstekingsmiddel Humira en kankermedicijn Imbruvica. Mede daardoor beschikt AbbVie over een enorme berg vrije kasstroom van 7,2 miljard dollar over de afgelopen twaalf maanden.”

"Een risico bij dit aandeel is de bedreiging van generieke versies van het middel Humira. De portefeuille met kankermedicijnen moet nog sterker ontwikkeld worden, voordat deze eventuele klappen kan opvangen, die Humira kan krijgen. Het bedrijf doet wel veel overnames om een sterke portefeuille met kankermedicijnen te bewerkstelligen.”

