Portefeuille spreiden? Pas op deze vier dingen

Maar ook bij spreiding kunt u te veel van het goede hebben. Er bestaat een punt waarop de ‘kosten’ voor het toevoegen van meer diversificatie hoger zijn dan de baten.

The Wall Street Journal zet een paar risico’s op een rij waar u bij het spreiden van uw portefeuille op moet letten.

Focus verliezen

Bij overdiversifiëren kan het woud aan keuzes er soms voor zorgen dat we op de kleinste details gaan letten, in plaats van te blijven focussen op de echte drijvers achter het rendement. Het inrichten van een portefeuille is te vergelijken met een bakken van een taart. Zout vergeten is niet zo’n ramp, suiker vergeten wel.

Kwantiteit verwarren met kwaliteit

Simpelweg meer beleggingen zijn niet altijd beter. Te veel beleggingen kunnen een vals gevoel van veiligheid geven, terwijl in werkelijkheid bijvoorbeeld een groepje aandelen in de portefeuille dezelfde risico’s deelt.

Te veel betalen

Een actieve manager kan rendement opleveren omdat hij of zij expliciet andere keuzes maakt. Het combineren van meerdere actieve managers kan een mooie manier zijn om te profiteren van diversificatie, maar bij te veel actieve managers kunnen ze elkaar gaan tegenwerken, wat juist veel geld kost. Dan kan een passief fonds voor weinig geld soms relatief meer opleveren.

Transparantie verliezen

Goed risicomanagement betekent niet alleen het begrijpen van de beleggingen die we doen, maar ook hoe deze met elkaar samenwerken om een goede portefeuille op te bouwen. Iedere positie die toegevoegd wordt, kan de balans verstoren. Wees daar bedacht op.

Een begrijpelijke portefeuille is een duurzame portefeuille. Als we niet begrijpen wat we doen, kan dit leiden tot het toevoegen van risico’s waar u zich niet eens bewust van bent. Een simpele, begrijpelijke strategie blijkt vaak robuuster te zijn dan een heel ingewikkelde.

Spreid dus niet om het spreiden, maar doe het met een plan.