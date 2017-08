Goud doet het nog beter dan aandelen

Dat schrijft The Wall Street Journal. Het edelmetaal doet het voor het eerst in zes jaar beter dan de Amerikaanse S&P 500 index, die eerder deze zomer nog vele records brak. Goud staat sinds het begin van dit jaar 12,1 procent hoger op 1288,90 dollar per troy ounce (28,34 gram), terwijl de S&P 500 9,2 procent is gestegen.

Bezorgdheid

De stijging van de aandelenmarkt houdt al negentien maanden aan. Daardoor denken sommige beleggers dat een correctie alleen maar groter zal zijn. Daar zijn ze zich op aan het voorbereiden, schrijft de WSJ. Dat dankzij de goede bedrijfscijfers aandelen op recordhoogtes staan, lijkt geen reden voor feest onder beleggers.

Ze focussen nu juist op beleggingen die dat soort stijgingen tenietdoen. En door de zorgen van beleggers schiet de goudprijs omhoog. Andere indicators van onzekerheid en onrust onder beleggers zijn bijvoorbeeld de Japanse yen en de Zwitserse frank. Deze munten zijn in de laatste paar weken ook gestegen.

Schuldenplafond

De aanstaande onderhandelingen over het schuldenplafond in de VS zorgt voor veel onzekerheid bij beleggers. Overigens hebben de afgelopen jaren deze onderhandelingen altijd voor onrust op de markt gezorgd. Als Amerika niet op tijd het schuldenplafond weet te verhogen, dan wordt de kredietwaardigheid van het land opnieuw in twijfel getrokken.

Andere beleggers zijn nerveus over slechte cijfers van de Amerikaanse economie; dit kan een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten. De werkloosheid is sterk afgenomen, maar de productiecijfers zijn gedaald, net als de vraag in de auto-industrie.