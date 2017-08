Tech blijft hot

De markt werkt zelfreinigend. Zo bleken bovenstaande bedrijven, met uitzondering van Amazon, bij de publicatie van de kwartaalresultaten hun verwachtingen weer ruimschoots te overtreffen met prachtige cijfers.

Desondanks was de gemiddelde koersreactie een daling van gemiddeld 1,68% voor technologie-aandelen. Dat duidt simpel en alleen op het feit dat beleggers al lang op deze goede resultaten waren vooruitgelopen en de bevestiging van de goede cijfers gebruikten om winst te nemen.

Duur?

Gebaseerd op koerswinstverhoudingen zijn de bovengenoemde bedrijven inderdaad duur. Maar al het hele jaar lopen de winsten harder omhoog dan de koersen. De aandelen worden met andere woorden relatief steeds goedkoper. De rally wordt zo bezien wel degelijk door fundamenten ondersteund.

Alleen is het natuurlijk de vraag of de winsten ook in dezelfde sneltreinvaart kunnen blijven stijgen. Beleggers twijfelen daar weleens aan, vandaar het achterblijven van de koersen bij de winsten. Zo is de technologiesector in de Verenigde Staten inmiddels gegroeid tot ruim 23 procent van de totale marktkapitalisatie.

Daarmee is Tech groter dan de vijf kleinste sectoren (Telecom, Grondstoffen, Vastgoed, Nutsbedrijven en Energy) samen. In de vroege jaren 90, voor de Tech-bubbel, waren de Industrials de grootste sector met ruim 14 procent. Tech maakte destijds maar 6 procent van de hele index. Het geeft weer hoezeer de economie is veranderd.

Niets is heilig

De koersstijgingen worden dus wel degelijk fundamenteel gesteund door hoge winsten. De vraag is meer hoe lang bovengenoemde bedrijven dit kunnen blijven volhouden. De geschiedenis leert ons dat geen enkel bedrijf eeuwig een koppositie kan blijven innemen.

Er komen vroeg of laat concurrenten of de economie verschuift waardoor de diensten opeens overbodig worden. Niets is heilig, dat ondervinden beleggers in de olie- en olie gerelateerde aandelen tegenwoordig ook.

Alles wat met data te maken heeft kan dan wel de nieuwe olie zijn, ook aan de glorietijd van deze aandelen komt eens een eind. In het bijzonder de riskante en tamelijk agressieve groeistrategie van Amazon gaat eens op de klippen lopen. Het financieren van groei gaat goed zolang de beurskoers stijgt. Zodra de beurskoersen echter dalen, kan groei niet langer hieruit gefinancierd worden. Dan kan het hard de andere kant opgaan...

Sentiment goed

Bij Facebook en Google lijkt meer het moment waarop overheden gaan ingrijpen tegen hun almacht beslissend te worden. De signalen hiervoor worden steeds sterker. Opvallend is dat ieder machtsblok in de wereld zijn eigen internetgiganten lijkt te willen hebben, behalve de Europese Unie.

Hoe lang blijft dit zo? Apple zal uiteindelijk het lot van ieder technologiefonds ondergaan, namelijk dat iedere technologie uiteindelijk wordt ingehaald door een andere, betere technologie. Maar tot die tijd zal er nog veel winst gemaakt worden. Hoeveel beleggers bereid zijn daarvoor te betalen hangt af van het sentiment op de beurs. Vooralsnog is dat overwegend goed.