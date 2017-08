Buy the dip met Ahold Delhaize

BAM Groep

"Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gaat bij bouwbedrijf BAM. De cijfers zijn afgelopen week goed ontvangen. Dit is een aandeel wat ik ook de resterende maanden van 2017, en langer, met een gerust hart aanhoud. Niet verkopen dus!"

Cisco Systems

"De koers van Cisco maakte dit voorjaar een terugval mee, wat alles te maken heeft met Trump. De president kondigde namelijk aan dat de Amerikaanse overheid minder gaat investeren in technologische ontwikkelingen. Dat drukte de koers van ongeveer 35 naar 31 dollar."

"Daarna is het wat rustiger gebleven. Op de lange termijn echter blijft dit bedrijf interessant, omdat het communicatie- en netwerkapparatuur levert en zodoende als de backbone van het internet fungeert. De behoefte aan deze producten zal blijven, zo niet toenemen."

Ströer Media

"Bij deze Duitse smallcap geldt dat de koers mooi hersteld is van tegenvallers. Eigenlijk was er maar één echte tegenvaller en dat is eind vorig jaar geweest, toen uit de cijfers bleek dat de omzet tegenviel. Toen is het aandeel relatief hard afgestraft."

"Dat zie je wel vaker bij kleine fondsen, en trouwens over de gehele markt. Er zo weinig beweging op de beurs dat het lijkt of we naar groeiend gras zitten te kijken. Als het dan beweegt, gaat het ook meteen hard. Per saldo heeft Ströer Media een mooie rit gemaakt van 42 euro begin januari naar zo’n 55 euro nu."

Buy the dip: Ahold Delhaize

Tot slot heeft Steentjes nog een nieuwe kooptip geselecteerd: Ahold Delhaize. "De koers kreeg een tik door de aankondiging dat Amazon de prijzen van populaire producten bij Whole Foods gaat verlagen. Ik vind de koersreactie wat overdreven. Het is niet zo dat Ahold nu ineens is weggevaagd is."

"In de praktijk blijkt dat de bezorging van verse producten nog niet zo makkelijk en ook heel kostbaar is. Het is natuurlijk wel een gevaar dat Amazon zo’n diepe geldbuidel heeft dat ze het jarenlang vol kunnen houden om er toch mee door te gaan. Maar het kan ook zijn dat klanten voor hun verse producten toch het liefst naar de winkel gaan, en dat het een flop wordt."

"Al met al denk ik dat gevestigde namen niet zomaar omver geworpen worden. Ahold is met Albert Heijn, Bol.com en Delhaize stevig gepositioneerd in de markt. Ik vind dat ten opzichte van de waarde van het bedrijf de huidige koers te laag is. Mijn inziens is dit dus een aantrekkelijk koopmoment."