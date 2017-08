Financieel advies te duur

Financieel adviseurs zijn te duur. Dat vindt de helft van de Nederlanders, schrijft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in een persbericht. Voor 46 procent van de ondervraagden zijn de kosten het belangrijkste bezwaar om met een financieel adviseur in zee te gaan. Dat is de reden dat mensen met een inkomen beneden modaal zelf dan maar op zoek gaat naar de benodigde informatie.

Hoe is de uitkomst van de enquete te duiden? Schatten de deelnemers aan de rondvraag de kosten te hoog in? Nee, het opmerkelijke is dat de advieskosten vaak te laag worden ingeschat. Zo bedragen de actuele kosten voor een financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek tussen 1.500 en 3.000 euro. De meeste mensen denken dat de kosten voor een dergelijk advies iets minder dan 1000 euro zijn.

Van de ondervraagden zegt eenderde ooit een financieel adviseur te hebben ingeschakeld. In de meeste gevallen ging het hierbij om hulp bij het afsluiten van een hypotheek, advies rondom pensioen of bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Over het advieswerk zijn respondenten over het algemeen wel tevreden. Tweederde zegt positief te zijn over de geleverde diensten

Vertrouwensprobleem

Wel heeft de branche nog wat werk te verzetten om het vertrouwen in de financieel adviseur te herstellen. Ruim eenderde van de Nederlanders heeft nog altijd geen of weinig vertrouwen in de kwaliteit van financieel advies. Het vermoeden bestaat dat de financieel adviseur niet het klantenbelang vooropstelt, maar handelt ten faveure van een financiële dienstverlener, zoals een verzekeraar.

Volgens het Nibud moet de financiële adviessector de prijzen verlagen om meer mensen te bereiken. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de winstgevendheid als er meer wordt ingezet op de digitale uitwisseling van persoonlijke informatie via DigiD.

Het Nibud begrijpt dat deze oplossing niet door iedereen wordt omarmd. Sommigen beschouwen het aanleveren van dit soort gegevens als onveilig. Verder raadt het Nibud aan om het productenaanbod te vergroten en de transparantie te verbeteren.