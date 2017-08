Tien retailbedrijven met goede overlevingskansen

Dat meldt CNBC. De Death By Amazon Index staat dit jaar 21 procent in de min, in tegenstelling tot de plus van 26 procent bij aandelen Amazon en de 11 procent die de S&P 500 er in dezelfde periode bij kreeg.

"Om onze bestaande index met bedrijven die het kwetsbaarst zijn aan te vullen, komen we met de Amazon Survivors: een lijst van ondernemingen die een goede kans maken tegen de bedreigingen van Amazon", schrijft Bespoke Investment Group in een note aan klanten.

Sterke merken

Hier staan retailers en kledingbedrijven op die hun eigen sterke merken hebben en focussen op producten die Amazon links laat liggen. Volgens Bespoke verdienen de tien onderstaande bedrijven een plek op de lijst.

CarMax

Childern's Place

Etsy

Home Depot

Lithia Motors

Lumber Liquidators

PetMed Express

RH

Tiffany

Wayfair

Andere experts zijn nog altijd negatief over de stenen winkelindustrie. "Amazon eet de retailwereld op", zegt Rob Sanderson, analist bij MKM Partners. Hij kijkt naar de omzetgroei van de top twintig Amerikaanse retailbedrijven. Die lag in het vierde kwartaal van 2016 op 2,4 procent, op 0,8 procent in het eerste kwartaal van 2017 en 0,2 procent in het tweede kwartaal.

Beste groeiverhaal

De omzet van Amazon daarentegen groeide met meer dan 20 procent in elk van de afgelopen vier kwartalen. "Deze e-commerce gigant is het beste langetermijngroeiverhaal voor beleggers vandaag de dag", zegt Sanderson. Volgens hem zal het aandeel van Amazon in de markt voor kleding, sportartikelen, persoonlijke verzorging en elektronische apparaten alleen maar toenemen.