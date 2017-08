Martine Hafkamp over koopkansen van dit moment

Hoe zit het nu eigenlijk met de waarderingen van de grote namen in de technologiesector? En welke zijn koopwaardig? We vragen het Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer, die ook buiten de techsector nog enkele interessante namen tipt.

Volgens Hafkamp klopt het dat de grote technologienamen inderdaad fors gewaardeerd zijn. "Maar dat is altijd al zo geweest. Zelfs bij de beursgang van Google werd al gesteld dat de onderneming tegen een veel te hoge waardering naar de beurs werd gebracht. Inmiddels staan we honderden procenten hoger!"

Een hoge waardering hoort nu eenmaal bij de forse groei van dit soort ondernemingen, stelt ze. "Een winst- en omzetgroei van 30 á 40 procent is echt niet uitzonderlijk. Bovendien is de omzet en winst van veel van deze Tech waarden dit jaar meer gegroeid dan de koers is gestegen. Qua koerswinstverhoudingen zijn ze dus eigenlijk goedkoper geworden…"

Facebook, Alphabet, Tencent en ASML

Welke aandelen in de sector zijn dan het overwegen waard? De expert noemt Facebook, Alphabet (Google), Tencent en ons eigen ASML. "Facebook en Alphabet hebben wel een belangrijk nadeel. Ze zijn veel te afhankelijk van advertentie-inkomsten. Maar, zo lang hier nog genoeg ruimte is voor groei, is dat geen probleem."

Hafkamp wijst ook op sectoren als cyber security en robotica, waar het speelveld nog meer open ligt. "De ondernemingen die hier actief zijn, zijn nog geen giganten, maar veelal kleinere bedrijven. Daar liggen ook mooie kansen."

Kijk naar bedrijven die nodig blijven

Als we een wat bredere blik werpen op de aandelenmarkten, welke sectoren of aandelen zijn op dit moment dan vooral interessant? "Beleggers zouden naar mijn mening altijd moeten kijken naar bedrijven die producten of diensten leveren die altijd nodig blijven, maar nu niet erg populair zijn."

"Denk bijvoorbeeld aan supermarkten. Het blijkt dat online food-distributie in de praktijk een erg lastige markt is. Klanten zullen toch altijd voor een deel hun boodschappen blijven doen in de supermarkt zelf. Daarnaast is de zware industrie, denk aan offshore-bedrijven, baggeraars en elektriciteitscentrales, nog heel lang nodig, net als grondstoffen als olie."

Nu de economie aantrekt, zijn tot slot cyclische waarden zeker het overwegen waard. "Denk aan semi-conductors als ASML, ASMI, Besi, maar ook bouwbedrijven als het Franse Vinci, en de Duitse gigant Hochtief. Vanwege de hogere rente hebben banken ook mijn aandacht, hoewel daar tot nog toe geen sprake van is in Europa."

Remember to come back in september?

En natuurlijk zijn we benieuwd: gaat het gezegde Sell in May and go away, but remember to come back in September weer uitkomen? Hafkamp: "Daar lijkt het wel op, althans de eerste helft is uitgekomen. Afgelopen mei hadden we inderdaad kunnen verkopen en dan vooral de beleggingen in dollars. Sinsdien zijn we een beetje zijwaarts bewogen en enigszins naar beneden gehobbeld."

"De maanden augustus en september zijn vaak slecht op de beurs, waarbij oktober er af en toe ook nog een staartje aan breit. En dan halverwege oktober gaan beleggers zich weer focussen op het einde van het jaar, wat vaak weer positief is. Het is menseigen op positief het jaar te willen afsluiten, en daar komt dan ook het fenomeen eindejaarsrally vandaan. Dit jaar lijkt daarop geen uitzondering."

"Op die manier wordt na een rustige zomer een soort aanloop genomen naar een volgende spurt, die vaak plaatsvindt in de herfst. Timing is altijd lastig, maar de economie draait goed, en het consumenten- en productenvertrouwen is hoog, dus de kans is groot dat het gezegde dit jaar weer gaat uitkomen."

Blijf alert

Uiteraard liggen er altijd risico’s op de loer. Waar moeten we dit keer op letten? "Het herstel van de koersen zou zo maar bedorven kunnen worden door Trump met zijn oorlogsdreiging en shutdown van de regering. Let verder op de uitspraken van Yellen over het wel of niet afbouwen van de balans van de Fed en op Draghi, die hint op de afbouw van het ECB-opkoopprogramma", besluit Hafkamp.