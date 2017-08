Twee Europese aandelen met aantrekkelijke waardering

We lichten twee aandelen uit van de lijst voor augustus.

De sector gezondheidszorg is al enkele maanden de sector met de hoogste korting. Deze maand neemt GlaxoSmithKline binnen die sector de plek in van Sanofi.

“GlaxoSmithKline is een voorbeeld van een bedrijf dat binnen de sector een gunstige koers/fair value heeft ten opzichte van concurrenten”, schrijft Morningstar.

Geen koopjes

Geen van de nieuwe aanwinsten deze maand is op de lijst gekomen is omdat het een absoluut koopje is. De reden ligt hem in de relatieve vergelijking: de nieuwkomers zijn gunstiger geprijsd in verhouding tot hun sectorgenoten.

1. GlaxoSmithKline

Dit is wat betreft omzet één van de grootste farmaciebedrijven ter wereld. Het verkoopt een breed assortiment geneesmiddelen, maar ook vaccins en consumentenproducten op het gebied van gezondheid.

Morningstar-analist Damien Conover geeft het bedrijf een Wide Moat-rating, omdat het veel patenten, schaalvoordelen en een groot en sterk distributienetwerk heeft. Op die manier beschikt GlaxoSmitKline over de macht om de prijzen in de markt te dicteren. Het bedrijf heeft dus pricing power.

“De breedte wordt verder ondersteund door allianties met kleine farmaciebedrijven die zelf te klein zijn om alle ontwikkeling zelf te doen. GlaxoSmithKline werkt met hen samen en strijkt vervolgens een deel van de resultaten op. Zo'n 10% van de portefeuille gevormd door de grote blockbuster-medicijnen”, zegt Conover.

De fair value ligt volgens Morningstar op 1950 pond.

2. Nordea Bank

Nordea Bank krijgt van Morningstar-analist Derya Guzel een Narrow Moat-rating. “Reden is de gespreide aanwezigheid in Europa in combinatie met de stabiele economieën in de Scandinavische landen. De bank is momenteel druk met een proces van digitalisering en simplificering, dat de kosten omlaag moet brengen en de omzet moet opstuwen.”

Guzel voorziet daardoor een stijging van het rendement op het eigen vermogen van 11% in de periode 2017-2019 naar 13% in 2020-2021. De waardecreatie is ook zichtbaar in het feit dat die voorspelling voor 2020-2021 zo'n 200 basispunten boven haar calculaties voor de kapitaalkosten liggen.

De fair value van Nordea ligt volgens Morningstar op 119 kronen.