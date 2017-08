ETF-beleggers zoeken het dicht bij huis

Het totale Europese ETF-vermogen steeg in juli met 3,5 miljard euro tot 577,6 miljard euro. Het is dat de Europese ETF-industrie afgelopen maand opnieuw veel nieuw kapitaal (+8,1 miljard euro) aantrok, want de beursprestaties (-3,5 miljard euro) hielpen niet mee.

Aan de verdeling van het Europese ETF-vermogen veranderde er weinig. Nog altijd zit het meeste geld in aandelen-ETF's (407 miljard euro). Obligatie-ETF's (145,6 miljard euro) volgen op ruime afstand. Van de andere beleggingscategorieën zijn de ETF-posities nog bescheidener.

Populairste ETF's

Aandelen-ETF's boekten in juli de meeste inflow (+5,4 miljard euro). Ook obligatie-ETF's (+1,9 miljard euro) deden het goed. Een mindere maand hadden de ETF-markten voor alternatives (-0,01 miljard euro) en overige (-0,1 miljard euro). Beide noteerden afgelopen maand lichte uitstroom.

Lipper heeft de ETF-markt onderverdeeld in 156 verschillende sectoren (peer groups). Eind juli zat het meeste ETF-kapitaal in Amerikaanse aandelen (86,7 miljard euro), aandelen eurozone (51,5 miljard euro), wereldwijde aandelen (45,0 miljard euro), aandelen Europa (33,8 miljard euro) en Europese bedrijfsobligaties (27,3 miljard euro).

De Top 5 van populairste ETF-sectoren in Europa tekende eind juli 2017 voor maar liefst 42% van de gehele Europese ETF-markt. De Top 10 heeft 58% van de ETF-markt in handen. Dat laat zien dat de Europese ETF-markt nog altijd bijzonder geconcentreerd is.

Opmerkelijke ontwikkelingen

Opmerkelijk is dat slechts twee obligatiecategorieën in juli een plaatsje hadden in de groep van tien best verkochte ETF-sectoren. Dat was in de maanden ervoor toch wel anders, toen juist obligatie-ETF's door Europese beleggers werden omarmd. Maar in juli waren de best verkochte ETF-sectoren aandelen eurozone (+1,5 miljard euro), aandelen financials (+1,2 miljard euro) en edelmetalen (+0,7 miljard euro).

De grote verliezers waren afgelopen maand gemengde grondstoffen (-0,4 miljard euro), aandelen industrie (-0,4 miljard euro) en Europese high yield (-0,2 miljard euro)

Aangezien de Europese ETF-markt in handen is van een handjevol ETF-partijen zal het niet verbazen dat we zeven van de grote Europese ETF-verkopers terugvinden in tien best verkopende ETF-partijen in juli. iShares dat bijna de helft van de Europese ETF-markt in handen heeft, was ook in juli de best verkopende ETF-aanbieder (+3,6 miljard euro). By far.

De beste verkochte Europese ETF in juli was UBS ETF Gold (+0,7 miljard euro) dat in zijn eentje maar liefst 8,15% van de totale maandinflow voor zijn rekening nam.