HSBC Holdings, Citigroup, Morgan Stanley en Société Génerale zijn enkele van de banken die waarschuwen voor het einde van de bullmarkt. De argumenten die de banken aanvoeren zijn legio. Ze variëren van dalende winstmarges en extreem hoge waarderingen tot blindheid van beleggers voor micro- en macrocijfers.

Aandelenstrateeg Andrew Sheets van Morgan Stanley maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over het volledige gebrek aan correlatie tussen verschillende markten. "Aandelen reageren minder op valuta, valuta zijn ongevoelig voor de rentemarkt en niks reageert nog op de olieprijs", schreef Sheets dinsdag in een rapport. Voor hem is dit een teken dat beleggers ongevoelig zijn geworden voor risico’s en echte marktinformatie.

Beleggers werpen zich blind op aandelen

Savita Subramanian, hoofd Amerikaanse aandelen bij Bank of America Merrill Lynch, heeft min of meer hetzelfde probleem. Beleggers hebben volgens hem het laatste kwartaalcijferseizoen veel te weinig gereageerd op zowel goede als zwakke bedrijfsprestaties. "Dit gebrek aan onderscheiding kan een signaal zijn dat we ons aan het einde van de cyclus bevinden", zei Subramanian eerder deze maand.

Société Générale wijst op een klassieke indicator voor het einde van een bullmarkt. Het einde wordt vaak gekenmerkt door een economie met volledige werkgelegenheid, afnemende dynamiek en dalende winstmarges.

Uit haar model maakt Société Générale op dat de Amerikaanse economie op 80 procent zit van zijn laatste dieptepunt. Aangezien de aandelenkoersen altijd eerder beginnen te dalen, maant de Franse bank tot voorzichtigheid.

Rode vlaggen

Macro-econoom Gaurav Saroliya van Oxford Economics constateert dat "de trend in reële bedrijfswinsten genoeg gedraaid is om ons de komende vier kwartalen zorgen te maken". Als daar nog de zeer hoge waarderingen voor aandelen bij worden opgeteld; "dan wordt het tijd dat beleggers zich zorgen beginnen te maken over Amerikaanse aandelen".

HSBC tenslotte ging op zoek naar plussen en minnen voor de markt. De bank kwam tot zeven indicatoren waar er vier van op rood staan en drie op oranje, wat geen goed teken is.