Vier aandelen die inspringen op de populariteit van bitcoin

Wilt u toch inspringen op de trend, maar tegen (iets) minder risico, dan kan het lonen om verder te kijken. Bijvoorbeeld naar bedrijven die zich specialiseren in blockchain, de oorspronkelijke datastructuur achter het bitcoinnetwerk.

Banken en blockchain

Banken, financiële instellingen en andere partijen omarmen de blockchain sneller dan gedacht. Zo is BNP Paribas bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een eigen blockchain. Zo willen ze het voor niet-beursgenoteerde bedrijven makkelijker maken om grotere bedragen op te halen en anderzijds om een secundaire markt op te zetten voor crowdfunding.

Het IMF stelde al eerder dat de blockchain-technologie wel eens van grote hulp kan zijn in het transformatieproces van de bankensector. De technologie kan betalingen en handel goedkoper maken. Volgens vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB bestaan banken over vijf jaar helemaal niet meer, omdat de blockchain veel taken van hen over zou kunnen nemen.

Het wordt steeds moeilijker te ontkennen dat blockchain aan een opmars bezig is. In een onderzoek van IBM wordt de verwachting geschept dat 15 procent van alle banken de technologie dit jaar al zal gebruiken. Tegen 2020 kan 66 procent van alle banken de blockchain hebben omarmd.

Vier aandelen

De blockchainmarkt kan daarmee tegen 2021 een omvang hebben van 2,3 miljard dollar, zo becijferde Market and Markets in een rapport. Veel mogelijkheden voor beleggers dus, maar welke beursgenoteerde bedrijven richten zich eigenlijk op blockchain? Wij lichten er vier uit.

1. BTCS

Marktwaarde van ruim 9 miljoen dollar

BTCS is een van de eerste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen die zich richt op de blockchain en was zijn tijd ver vooruit. Al heel vroeg onderzochten ze diverse ecosystemen rond cryptogeld.

Het bedrijf omschrijft zichzelf als een early mover in de blockchainsector. In een interview met het Amerikaanse persbureau Bloomberg spreekt CEO Charles Allen over de bitcoinshop van BTCS, een website waar je producten kunt kopen door middel van bitcoin.

2. BTL Group

Marktwaarde krap 81 miljoen dollar

Het Canadese BTL Group biedt blockchain-oplossingen voor verschillende sectoren: van de bankensector tot de energiesector. BTL heeft een eigen platform genaamd Interbit waarop cryptogeld verhandeld kan worden.

Interbit zit nog in de productiefase, maar BTL rondde recent nog een pilot van twaalf weken af in Europa. Volgens BTL biedt de blockchain en het Interbit-platform een betere en efficiëntere manier voor bedrijven om applicaties te ontwikkelen.

3. Coinsilium Group

Marktwaarde bijna 4 miljoen Britse pond

Coinsilium Group is een in Londen gevestigde geldschieter, die investeert in de blockchaintechnologie en nieuwe fintech-applicaties. De investeerder is een redelijk nieuwe speler in de wereld van de blockchain.

Pas sinds 2014 richt het zich op investeren in techbedrijven die op zoek zijn naar seedkapitaal. Begin augustus rondde de investeerder de aanschaf van een belang in SatoshiPay af, een bedrijf dat betalingen verwerkt in de vorm van bitcoins.

4. First Bitcoin Capital

Markwaarde circa 140 miljoen dollar

Dit bedrijf doet vooral overnames van verschillende bitcoin-startups en financiert bedrijven die bitcoin-software en -hardware ontwikkelen. First Bitcoin Capital werkt bovendien zelf aan projecten als CoinQX, Bitessentials, BitClassTravel, Bitcoin.cc en Bitcoin ATM.

Begin augustus kondigde het bedrijf aan dat het de eerste onderneming zal zijn die dividend uitbetaalt aan aandeelhouders met cryptogeld.