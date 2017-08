Vermogensbeheerders steunen excessieve beloning

De grote vermogensbeheerders Blackrock en State Street leggen ceo’s geen strobreed in de weg bij hun vaak excessieve vergoedingen. Dat concludeert Reuters op basis van schattingen van Proxy Insight over het stemgedrag tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Vorig jaar ging het gemiddelde inkomen van ceo’s van S&P 500 bedrijven van 11 miljoen dollar in 2015 naar 12,1 miljoen, zo blijkt uit data van ISS Analytics. Voor Blackrock en State Street blijkbaar geen enkel probleem.

Sociale en milieu-issues

Bij de S&P 500 bedrijven ging BlackRock in 97 procent van de gevallen akkoord met de remuneratie van bestuurders. Dat was slechts een procent lager dan in 2015. Bij State Street werd er iets vaker geprotesteerd met 94 procent, wat ook een procent minder was dan in 2015.

"De aanhoudend grote steun helpt te verklaren waarom de vergoedingen van ceo’s blijven stijgen", schrijft Reuters. En dat terwijl dezelfde aandeelhouders bedrijven wel dwingen te veranderen bij sociale en milieu-issues.

Liever geen lastige discussies

Volgens Jon Lukomnik, voorzitter van het Investor Responsibility Research Center geeft het aan hoe lastig fondsmanagers het vinden om tegen remuneratieschema’s te stemmen. "Als ze met nee stemmen tegen de compensatie voor bestuurders, betekent dit dan dat ze het oneens zijn met de manier waarop de beloning is gestructureerd? Of gaat het om de hoogte van het absolute bedrag?", zegt Lukomnik. Om dit soort discussies uit de weg te gaan, laten ze het volgens hem bij twijfel liever lopen.

Wat de zaak nog verder compliceert is dat de beurskoersen vorig jaar flink zijn gestegen. Het hogere inkomen kan dus gezien worden als beloning voor extra aandeelhouderswaarde. "De grote meerderheid van aandeelhouders is tevreden met de hoogte van de vergoedingen als deze wordt afgezet tegen de beursprestatie", zegt beloningsconsultant Ira Kay.

Geen commentaar

BlackRock wilde tegenover Reuters niet reageren. State Street liet weten dat de lichte stijging van het aantal keren dat wel tegen managervergoedingen werd gestemd aangeeft dat er wel degelijk aandacht is voor het probleem van excessieve beloningen.

State Street gaf verder aan dat het wel vaak heeft geprotesteerd tegen het lage aantal vrouwen in boardrooms. Op de aandeelhoudersvergaderingen van 400 bedrijven werd bezwaar aangetekend tegen de benoeming van bestuurders omdat het geen vrouwen waren, terwijl er bij slechts 140 bedrijven tegen managervergoedingen werd gestemd.