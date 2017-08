Record aan dividend uitgekeerd

Op jaarbasis steeg het dividend 5,4 procent, wat neerkomt op een onderliggende groei van 7,2 procent na correctie voor wisselkoersen, bijzondere dividenden en andere factoren. Dit was de snelste groei sinds 2015. Kwartaalrecorden werden bereikt in de VS, Japan, Zwitserland, Nederland, België, Indonesië en Zuid-Korea.

Europa neemt het voortouw, records in Nederland

Europa domineert het tweede kwartaal, omdat de meeste Europese bedrijven eenmaal per jaar dividend uitkeren. Deze regio nam in het tweede kwartaal twee derde van het wereldwijde totaal voor zijn rekening.

86 procent van de Europese bedrijven verhoogde of handhaafde het dividend op jaarbasis. De grootste stijging was te zien in de kleinere landen, met nieuwe records in België en Nederland, maar ook uit de grotere landen kwam goed nieuws. In Zwitserland steeg het dividend met 8,6 procent naar een recordhoogte van 24,8 miljard dollar. De grootste stijging zagen we bij Lafarge Holcim, dat het dividend met een derde per aandeel verhoogde.

Prognose voor 2017 verhoogd

Volgens Janus Henderson blijft het niet bij dit sterke tweede kwartaal. Mede vanwege de aantrekkende wereldeconomie heeft de vermogensbeheerder zijn prognose voor 2017 verhoogd naar een record van 1,208 biljoen dollar. Dit is verhoging van 50 miljard dollar ten opzichte van de voorlopige prognose in januari.

Alex Crooke, hoofd van Global Equity Income bij de vermogensbeheerder: "De wereldeconomie is zeer ondersteunend voor bedrijfswinsten en dividenden. Dit heeft zeker bijgedragen aan de recordhoge dividenduitkeringen in veel landen over de wereld. Het eerste halfjaar was sterker dan verwacht en ook de tweede helft van 2017 lijkt veelbelovend."