De (on)aantrekkelijkheid van Chinese obligaties

Chinese obligaties zijn nu om twee redenen aantrekkelijk voor internationale beleggers, meldt Schroders AM in een update.

China is buiten de Verenigde Staten de grootste obligatiemarkt ter wereld en is de laatste jaren alleen maar verder gegroeid. Een wereldwijde portefeuille zonder blootstelling aan China is niet evenwichtig. De Chinese obligatierentes liggen volgens Schroders aanzienlijk hoger dan schuld van ontwikkelde economieën.

"De vijf-jarige Chinese obligaties renderen ongeveer 3,5 procent. Dit is aantrekkelijk mede gezien het feit dat de Chinese munt tegen een mandje andere valuta's wordt beheerd, zodat deze eigenlijk vrij stabiel is", zegt Rajeev De Mello, Head Asian Fixed Income van Schroders. Bijkomende voordeel van Chinese obligaties is dat ze steeds gemakkelijker zijn om te kopen.

Bond connect

Bond Connect is een nieuwe regeling waardoor buitenlandse investeerders eenvoudiger in de Chinese binnenlandse obligatiemarkt kunnen beleggen. Het stelt internationale beleggers in staat om via Hongkong in het vasteland van China te beleggen en daarbij een hoop papierwerk en tegenpartijrisico te vermijden, die wel gepaard gingen met vorige regelingen.

Nu het voor niet-Chinezen gemakkelijker is om Chinese schuld te kopen verwacht De Mello dat er ook meer belangstelling bij wereldwijde investeerders ontstaat om de Chinese obligatiemarkt te betreden. Maar er is wel een valutarisico. Chinese valuta kan volatiel zijn, daarom is het volgens De Mello absoluut noodzakelijk om de portefeuille te beschermen tegen een eventuele daling van de renminbi.

Tegengeluid

Maar niet iedereen is overtuigd van de kansen van de Pandamarkt. Onlangs sprak Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligaties van de private bank van ABN Amro, weinig positief over de risicorendementsverhouding van Chinese obbligaties.

Haar advies: wacht nog even af met instappen. "De risico’s van de precaire balans tussen groei en schuld zit nog nauwelijks in de prijs van obligaties. Een 3,5 procent rentevergoeding voor tienjarig Chinees staatspapier is vrij karig, met name als het minimaal 2 procent kost om het valutarisico af te dekken."

Maar een groter probleem volgens Pieterse-Bloem is dat je in China niet goed weet wie je tegenpartij is. "China blinkt uit in ondoorzichtigheid. Veel obligatie-emittenten genieten een staatsgarantie, maar de ene staatsgarantie is de andere niet."

Maar verder is Pieterse-Bloem wel blij dat de Chinese regering er werk van maakt om de lokale schuld internationaal verhandelbaarder te maken. Toetreding van China tot de internationale kapitaalmarkt is volgens haar zeer gewenst. Daar wordt eigenlijk iedereen beter van.

