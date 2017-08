Dividendbelegger? Let op deze vier dingen

Volgens fondsonderzoeker Morningstar draait het bij dividend niet alleen om het dividend wat er op een bepaald moment wordt uitbetaald, maar gaat het ook om een aantal andere punten.

Dus heeft de fondsonderzoeker vier factoren opgesomd waar nieuwe beleggers op moeten letten zodat zij beslagen ten ijs komen als ze op zoek gaan naar een goed passief dividendfonds.

1. Hoe hoog is het dividendrendement?

Als eerste kijken beleggers natuurlijk naar het dividendrendement en dat is logisch. Maar realiseer u wel dat het slechts een momentopname is, want het dividendrendement van een ETF wordt berekend aan de hand van het uitgekeerde dividend van de afgelopen twaalf maanden.

Dat is een relatief korte termijn die geen beeld geeft van de bewegelijkheid op de langere termijn. Het dividend kan in het voorgaande jaar namelijk hoger of lager zijn geweest. Dat is niet zichtbaar in het actuele dividendrendement. Daarnaast moet je het dividend vergelijken met dat van concurrerende bedrijven.

2. Groeit het dividend?

Zit er elk jaar een stijgende lijn in het dividend of zit de klad er een beetje in? Om daadwerkelijk inkomen te garanderen uit dividend is het wel van belang dat het dividend de goede kant op beweegt en tenminste boven de inflatie zit. Passieve fondsen die echt kwaliteitsbedrijven selecteren met een groeiend dividend en een sterke winstgevendheid moet u hebben als belegger.

3. Hoe stabiel is het dividend?

Een mooi dividend lijkt mooi op het overzicht van de broker, maar dat mooie dividend is ook echt mooi als dat dividend elk jaar aanhoudt. Stabiliteit is daarom een belangrijk element bij dividendbeleggen. Zelfs als de resultaten minder worden moet een bedrijf het dividend op peil kunnen blijven houden.

Als een bedrijf een hoog dividend uitkeert, maar uiteindelijk maar weinig verdient, dan is het oppassen geblazen. Als de resultaten onder druk staan, moet een bedrijf misschien wel snijden in zijn dividend.

4. Hoeveel kost een fonds?

Kosten eten uiteindelijk aan je rendement, dus hoe minder kosten je maakt hoe meer rendement je kan verdienen. Passieve fondsen die gewoon de markt volgen, zijn gewoon recht toe recht aan dus dan is het vaak mogelijk simpelweg het goedkoopste fonds kiezen.