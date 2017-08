Stormachtige herfst op beurs?

Reuters gaat in op deze vraag en laat enkele specialisten aan het woord.

Michael Purves, hoofdstrateeg bij Weeden & Co: “September is historisch gezien één van de meest volatiele maanden voor aandelen. Beleggers zijn nu dus wat terughoudend, omdat de kans groot is dat ook deze september er niet zo goed uit ziet.”

De onzekerheid komt juist op een moment dat de aandelenmarkten weer wat herstelden van de dalingen die het gevolg waren van de hoog oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Enthousiasme brokkelt af

Year-to-date kreeg de S&P 500 er zo’n 8 procent bij. Deze winst dreef voor een groot deel op de hoop dat het nieuwe beleid van Trump de economische groei zou aansporen. Het enthousiasme lijkt nu echter snel af te brokkelen.

“De golf van goed nieuws in de vorm van dubbelcijferige winstgroei ligt alweer achter ons en het is erg lastig om te zeggen wat beleggers nu kan bewegen om weer de markt in te gaan”, zegt Eric Kuby, CIO bij North Star Investment Management.

Een ander potentieel kortetermijnrisico dat genoemd wordt, is de volgende vergadering van de Federal Reserve op 19 en 20 september aanstaande. Uit de vorige vergadering bleek dat de Amerikaanse centrale bank gaat aankondigen dat zij haar balans, waar vele miljarden aan opgekochte obligaties op staan, gaat afbouwen.

Buy the dip

Toch kan iedere terugval ook weer een koopkans betekenen voor oplettende beleggers. “Het is een buy the dip-markt op dit moment en wij denken dat dat patroon nog wel een tijdje zal doorzetten. Het is alleen de vraag hoe diep die dip zal zijn”, besluit David Schiegoleit, directeur van US Bank Private Wealth Management.