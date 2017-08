Zelfs het oudste fonds van de VS verslaat de markt niet

Dat schrijft Bloomberg. De aandelen van de grootste Amerikaanse bedrijven hebben sinds eind jaren twintig een rendement laten zien van 673,36 procent. Dat is een stuk meer dan de 256,77 procent van het fonds.

Zestien recessies overleefd

In de 93 jaar dat het fonds bestaat, heeft het zestien recessies overleefd en maakte het twintig keer mee dat de markt 20 procent of meer daalde. Dat het oudste fonds van Amerika zijn mannetje staat, is dus wel duidelijk.

Natuurlijk heeft de Massachusetts Investors Trust ook vele goede jaren gekend. Zulke rendementen haalt een fonds immers niet zomaar. Het doet het dit jaar bijvoorbeeld beter dan de S&P 500. Sinds juli 2004 heeft het fonds een rendement behaald van 8,7 procent per jaar, ten opzichte van 8,3 procent per jaar voor de S&P 500-index.

Niet perfect

Toch is het geen perfecte vergelijking. De grote indices die we vandaag de dag kennen bestonden destijds immers nog niet. De S&P 500 werd pas geïntroduceerd in de jaren vijftig. Maar een index van de grootste Amerikaanse bedrijven kan gevolgd worden sinds 1926. Dat is twee jaar nadat de Massachusetts Investors Trust zijn deuren opende.

Toch is er dit jaar zo’n 770 miljoen dollar uit het fonds gestroomd en in de laatste vijftien jaar 7,5 miljard dollar. Het fonds lijkt dus niet te ontkomen aan de trend dat beleggers actieve fondsen verlaten en inzetten op goedkope passieve beleggingsfondsen.