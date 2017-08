Voor een betere financiële gezondheid

Dat schrijft Martine Hafkamp in haar column op Belegger.nl.

Eind 2002 werd het zuidoosten van China opgeschrikt door een mysterieuze longziekte. In april 2003 waren volgens de wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, wereldwijd 2.781 gevallen van besmetting gemeld. Dit dodelijke longvirus bleek SARS te zijn. Van de 8.360 besmette personen legde uiteindelijk bijna 10 procent het loodje.

Iets verser in het geheugen ligt waarschijnlijk de uitbraak van het ebolavirus in 2014. De West-Afrikaanse autoriteiten kregen het virus maar moeilijk onder controle. Eind 2015 rapporteerde het WHO 20.691 geinfecteerde personen, waarvan er volgens de officiële statistieken 8.168 overleden.

Natuurlijk zijn het niet alleen virussen die (dodelijke) slachtoffers maken. Aandoeningen als ALS, diabetis, hartziekten en ga zo maar door, weten de mensheid te raken. Met een groeiende wereldbevolking wordt gezondheidszorg dus steeds belangrijker!

Technologie

Gelukkig leven we in een tijdperk waarbij technologie de kwaliteit van ons leven in veel opzichten kan verbeteren. De laatste jaren zien we de medische wereld en technologische vooruitgang steeds verder samenkomen in wat zich het best laat omschrijven als ‘medical technology’, medische technologie dus, afgekort MedTech. Niet alleen pacemakers en insulinepompen, maar ook biometrisch geprinte onderdelen, virtual reality en andere apparatuur kunnen helpen om onze gezondheid minimaal op peil te houden, maar ook te herstellen en verbeteren. Onderzoekers hebben met behulp van allerhande nieuwe technologieën diverse virussen en aandoeningen kunnen bestuderen. Daardoor is het veel meer en beter mogelijk geworden om voor een aantal van die ziektebeelden geneesmiddelen te ontwikkelen. Dit gaat nog steeds door.

Dat alleen al is een enorme stap vooruit. Maar, het is ook pas het begin van een veel bredere ontwikkeling. In de toekomst zullen bijvoorbeeld bepaalde nanobots en bio-elektronica direct kunnen worden ingebracht in het lichaam. Daardoor is of wordt het mogelijk om heel gericht een virus op te sporen en te elimineren of te koppelen aan het zenuwstelsel om corrigerende signalen te sturen naar de hersenen.

De sector van de medische technologie groeit sterk, de vooruitzichten zijn rooskleurig en er zijn tal van bedrijven die in meerdere of mindere mate actief zijn op dit vlak. Deze laatsten moeten overigens niet verward worden met ondernemingen die studies uitvoeren binnen biotechnologie. Biotechbedrijven zijn vaak meer risicovol, omdat zij afhankelijk zijn van het slagen van één studie. Bedrijven die medical technology in de echte wereld inzetten, zijn daarentegen vaak stabieler omdat de door hen gebruikte technologie zijn bestaansrecht al bewezen heeft.

Alphabet koopkandidaat

Bijna vanzelfsprekend is in deze sector Alphabet een mogelijke koopkandidaat. Er is inmiddels bijna geen markt meer waarop deze techgigant niet actief is. DeepMind werd in 2014 gekocht door Alphabet’s Google. En, het kan bijna niet anders, deze onderneming gebruikt artificial intelligence om medical technology te verbeteren. Uiteraard is dit geen pure speler. Daarvoor hoeven we niet ver te zoeken, want op de Nederlandse markt hebben we Philips, dat na het afsplitsen van de lichtdivisie met Healthtech vol op deze ontwikkelingen heeft ingezet. Na het afsplitsen van de Lighting divisie richt het bedrijf zich voornamelijk nog op healthcare.

Wereldwijd zijn er vanzelfsprekend veel meer bedrijven, groot en klein, actief op het gebied van MedTech. Uit een vorig jaar verschenen rapport van MedTech Europe, de Europese branchorganisatie voor medical technology, blijkt verder dat er in heel 2015 meer dan 12.400 patenten zijn ingediend bij de European Patent Office (EOP). Daarvan is 40 procent afkomstig uit Europese landen. Nederland staat met een aandeel van 4 procent zesde in de lijst van de grootste markten op het gebied van medische technolgie, achter Spanje (6 procent), Italië (10 procent), het Verenigd Koninkrijk (13 procent) en Frankrijk (15 procent). Op de eerste plaats staat Duitsland met 28 procent.

Boost

De vraag naar medische technologie zal naar verwachting alleen maar groeien. Het kan een extra boost geven aan de groei van de Europese economie. Volgens Europese statistieken genereerde de industrie in 2015 een omzet van 110 miljard euro en waren in deze branche meer dan 650.000 mensen werkzaam. Dat betekent ook dat het een boost kan geven aan iedere effectenportefeuille, mits daar de juiste spelers in worden opgenomen. Zo kan medische technologie de kwaliteit van leven op meer vlakken veraangenamen.